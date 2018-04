Jawel, ook Magnum komt terug

Door: BV

Er is sprake van een complete 80's-Revival en dat moet goed nieuws. Althans voor de autoliefhebber. Want wat hebben de Transformers, Dukes of Hazzard, Miamy Vice en Knight Rider gemeen? Juist, ze zijn bovengemiddeld boeiend voor wie oog heeft voor blinkend metaal. En nu duiken almaar sterkere geruchten op dat ook Magnum z'n comeback zal beleven op het witte doek. U weet wel, de pientere detective die de Hawaiiaanse eilanden van schurken ontdeed en zich daarvoor verplaatste in een rode Ferrari 308 GTS. Tom Selleck nam de rol destijds voor z'n rekening, maar die wil van de film niet weten. Andere kandidaten zijn Ben Affleck, George Clooney en Vince Vaughn. We willen natuurlijk ook weten wat de Ferrari 308 GTS vervangt (tenzij ze het orgineel opdiepen). Maar daarover is nog geen nieuws.

