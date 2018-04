0,084 liter per 100km

Door: BV

Tijdens Eco-marathons, die gretig gesponsord worden door bandenfabrikanten of olieconcern die zich een groener imago willen aanmeten, worden regelmatig lage verbruikscijfers opgemeten. Maar een team van de Amerikaanse Mater Dei High School heeft in de Shell Eco-Marathon Americas een wel héél laag verbruik gerealiseerd. Het kwam uit op niet meer dan (gaat u zitten) 0,084l/100km. De voertuigen, want je kan moeilijk van auto's spreken, mochten niet meer dan 160kg op de weegschaal zetten en de bestuurder moest dan weer minstens 50kg wegen. De structuur van het winnende vehikel bestaat uit een frame die met folie overspannen is.

De deelnemers mochten allerlei aandrijftechnieken gebruiken, maar de drie voertuigen die de competitie aanvoerden maakten allen gebruik van een conventionele verbrandingsmotor en dito brandstof. LPG en waterstof konden er niet aan tippen. Een voertuig dat met zonnepanelen was uitgerust scoorde overigens nog nét iets beter, maar het gebruik van die technologie (waarvan sponsor Shell nochtans producent is) viel buiten competitie.

