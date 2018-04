Tesla in de clinch met... iedereen

Door: BV

Het Amerikaanse Tesla bouwt de Tesla Roadster. Dat model komt tegen eerdere verwachtingen in, nog dit jaar naar Europa in een beperkte oplage van 250 stuks. En de verkoop schijnt te lopen als zoete broodjes. Toch gaat het het bedrijf niet helemaal voor de wind. Eerder deze week diende Tesla klacht in tegen Fisker, dat aan een elektrisch aangedreven vierdeurs werkt, voor het stelen van technologie. Tesla werd door Fisker immers ingehuurd om te helpen met de ontwikkeling en denkt het nu helemaal alleen te kunnen. En nu krijgt Tesla zelf een dagvaarding in de bus van toeleverancier Magna.

Tesla had in de ontwikkelingsfase geëxperimenteerd met een transmissie van toeleverancier X-Trac, maar die tweetrapsautomaat was niet duurzaam genoeg. Daarna vroeg het bedrijf aan Magna om een transmissie te ontwerpen, waarna het zelf een overbrenging in productie nam. Magna vind het niet erg dat Tesla profiteert van hun ontwikkelingswerk, maar het bedrijf wil er wel voor betaald worden en eist daarom $ 5,6 miljoen.

