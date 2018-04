Automobilist in de bres voor 'schone' spelen

Door: BV

Er komt nogal wat autonieuws uit Peking dezer dagen. Maar dit heeft niets met het almaar aan belang winnende Autosalon aldaar te maken. De stad Peking vaardigt in de aanloop naar de Olympische spelen draconische maatregelen uit in een poging de luchtkwaliteit onder controle te houden. De Wereld Gezondheidsorganisatie verklaarde dat de lucht die de atleten zullen moeten inademen twee tot drie maal meer vervuild is dan volgens internationale normen is toegelaten. Peking reageerde eerder al door het autoverkeer in de stad te halveren. Wagens mogen er slechts de helft van de tijd gebruikt worden. En nu gaan de Chinezen nog een stapje verder. Vanaf heden en tot de spelen achter de rug zijn, mogen er geen auto's meer hersteld worden. En al helemaal niet herspoten worden. Wat de invloed daarvan is op de plaatselijke economie, is niet duidelijk.

