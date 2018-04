2009 BMW 7-Reeks aan de binnenkant

Door: BV

Volgend jaar lost BMW z'n grootste limousine af. Over het uiterlijk van de 7-Reeks wordt druk gespeculeerd, maar het interieur kunnen we nu al onthullen. Dit is een stiekem genomen foto van de nieuwe middenconsole van het vlaggenschip. En er valt al één en ander uit af te leiden. Het beeld onthuld duidelijk dat BMW ook hier voor de vereenvoudigde versie van z'n iDrive kiest. De draaiknop op de middenconsole stuurt slechts vier menu's aan, in plaats van de 8 waarmee de Duitsers de huidige generatie lanceerden. En het merk werkt het scherm ook subtieler weg in de boordplank. Bye, bye tweede schaduwkoepel.

In tegenstelling tot Mercedes, stapt BMW af van de versnellingshandel aan de stuurkolom. In navolging van de X5, X6 en 5-Reeks krijgt de 7 een elektronisch gestuurde automaathendel op de conventionele plaats; de middentunnel. De eerste officiële tekenen van leven van het model verwachten we ten vroegste eind dit jaar.

