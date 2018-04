Opfrisser Citroën C2

Door: BV

Citroën's C2 speelt al sinds 2003 mee en de compacte vierzitter onderging in die periode geen noemenswaardige aanpassingen. Nu wordt het model opgefrist. Een nosejob. Letterlijk, want op de hertekende grille, nieuwe voorbumper en een nieuwe koetswerkkleur na, verandert er niets. Het nieuwe smoelwerk moet de C2 wel een potentere en tegelijk robuustere uitstraling geven.

Aan het aanbod van vijf benzinemotoren (1.1i -61pk-, 1.4i -75pk- 1.4i 16v -90pk-, 1.6i 16v -110 en 125pk-) en één dieselmotor (1.4 HDi -70pk-) wordt nu meteen een tweede dieselcentrale toegevoegd. Het gaat om een 1.6l met 110pk en 240Nm. Een motor die vooral in de tussensprintjes tot z'n recht moet komen. Van 60 tot 90km/u duurt bijvoorbeeld slechts 5,6 tellen in vierde versnelling. Het onderstel is aangepast aan het potentieel van de krachtbron, met stijvere veren en dikkere antirolstangen. Het verbruik blijft ondanks het motorgeweld beperkt tot 4,4l/100km (119gr CO2/km). De versie staat op 16-duimsvelgen met 195/45 Michelin-rubbers. Stabiliteitscontrole is er steeds standaard op aanwezig.

