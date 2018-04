Voorbode sportieve Ford Fiesta

Door: BV

Jawel, ook de Ford Fiesta komt in China op de markt. De productie start er in de loop van volgend jaar en de Chinese consument werd op het Autosalon van Peking alvast opgewarmd met dit studiemodel. Uiterlijk is het grotendeels gelijk aan het Europese exemplaar, maar er prijkt een rode S op de kofferklep. Daarbij horen vleugels, een agressief ogende voorbumper, dikke lichtmetalen velgen en een sportophanging. En omdat het er allemaal ei zo na productierijp uitziet verwachten we de uiterlijke opsmuk binnen afzienbare tijd in de catalogus. Rest de vraag... wordt het een optisch pakket of is dit de voorbode voor de Fiesta ST of RS? Over de prestaties en motorisatie wordt vooralsnog met geen woord gerept.

