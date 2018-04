Meer over A8GCS Berlinetta

Door: BV

We onthulden eerder al de A8GCS Berlinetta van het gereïncarneerde Carrozzeria Touring. Ditmaal hebben we meer gepolijste beelden van de unieke Maserati voor u. Het model is geïnspireerd op de A6GCS die door Pininfarina werd getekend. De techniek is grotendeels, en met inbegrip van de achtcilinder tussen de voorwielen, afkomstig van de Maserati GranSport. De geadopteerde technische componenten zijn voor de gelegenheid wel opgehangen in een zelf ontwikkeld buizenframe. Door gebruik te maken van de traditionele ‘Superleggera'-bouwtechniek blijft het gewicht beperkt tot amper 1,2 ton.

