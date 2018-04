Ford Mondeo Titanium X Sport

Door: BV

Het gaat goed met de nieuwe Ford Mondeo. In feit valt het model zo hard in de smaak van de Europese consument, en worden er zo veel topversies van verkocht, dat Ford besloten heeft een extra uitrustingsniveau in het leven te roepen. Dat heet Titanium X Sport. De versie zal gebouwd worden met de 2.5l vijfcilinder turbomotor of de 2.2l viercilinder common-rail dieselcentrale, beiden gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

De Titanium X Sport krijgt nieuwe 18-duimers onder z'n sportief afgestelde ophanging, een zilverkleurige grille vooraan, een diffuser onder de achterbumper in hetzelfde materiaal, zijschorten en een dubbele uitlaat. In het interieur worden zetels, deurpanelen, stuurwiel en versnellingspook in zwart leder afgeleverd. De stiksels zijn voor de gelegenheid uitgevoerd in contrasterend rood. De sierlijsten zijn een mengeling van glanzend pianozwart en aluminium. De prestaties bleven ongewijzigd.