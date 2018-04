Artega GT rolt deze zomer van de band

Door: BV

Paragon, Artega's moederbedrijf, zal deze zomer eindelijk klaar zijn voor de productie van de GT. Die mag dan z'n aanval op de Porsche Cayman inzetten. De productiefaciliteit die het bedrijf in Westfalen neerplant, is zo goed als klaar. Paragon wil elk dag twee modellen uit de fabriekshallen laten rollen, maar het geeft zichzelf twee jaar tijd om dat ritme te halen. Er wordt nog druk gewerkt aan een dealernet. Een rechtsgestuurde versie én een cabrio (om de Boxer het leven zuur te maken) zijn inmiddels ook op de agenda gezet.

De Artega GT debuteerde in 2007 op het Autosalon van Genève. Oorspronkelijk als concept, maar dit jaar stond de productieversie er te pronken. Centraal onder het motordeksel ligt een 300pk sterke 3.6l V6 die aan een DSG-zestrapsautomaat wordt gekoppeld. Die technologie wordt ingekocht bij VW, waarvan Porsche -ironisch genoeg- sinds dit jaar hoofdaandeelhouder is. De door Henrik Fisker (die inmiddels in de VS auto's produceert) getekende koets wordt grotendeels in Carbon opgetrokken rond een aluminium spaceframe. Daardoor blijft het gewicht van de Artega beperkt tot 1.200kg.