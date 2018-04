Motor van het Jaar: BMW weer onklopbaar

Door: BV

Gisteren zijn de International Engine of the Year Awards uitgereikt. In een ceremonie overigens hoe langer hoe eentoniger wordt. De hoofdvogel, werd voor de vierde maal op rij toegekend aan BMW. Sinds 2005 doet de het bedrijf uit München z'n reputatie alle eer aan door keer op keer het meest in de smaak van de jury te vallen. De winnaar is z'n 3.0l zescilinder-in-lijn benzine met dubbele turbo. Gelukkig zijn er 11 subcategoriën, waarvan er vijf op naam van de constructeur geschreven werden.

Beste nieuwe motor van 2008: BMW 2.0l diesel met dubbele turbo (123d)

Milieuvriendelijke motor van 2008: Toyota Hybrid Synergy Drive (Prius)

Sportmotor van 2008: Porsche 3.6l Turbo (911 Turbo, 911 GT2)

tot 1l: Toyota 1.0l driecilinder

1.0l - 1.4l: VW 1.4l TSI met turbo én kompressor

1.4l - 1.8l: PSA-BMW 1.6l Turbo

1.8l - 2.0l: VW/Audi 2.0 TFSI

2.0l - 2.5l: Subaru 2.5 Boxer Turbo

2.5l - 3.0l: BMW 3.0l zescilinder-in-lijn met dubbele turbo

3.0l - 4.0l: BMW 4.0l V8

Meer dan 4.0l: BMW 5.0l V10