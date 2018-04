Gadget-alarm: Dodge Challenger interactief display

Door: BV

upersportwagens doen het niet alleen met een uitzonderlijke zuigerverplaatsing, of exotische looks. Ze hebben ook nagenoeg allemaal één of ander gadget. Een luchtrem of uitklappende luchthappers bijvoorbeeld. En omdat Dodge z'n nieuwe Charger zo begeerlijk mogelijk wou maken, had het ook daarvoor oog. De snelste versie, de SRT-8, is daarom uitgerust met... een acceleratiemeter. Als je stoplichtsprintjes doet, weet je dan ook exact hoe lang het duurt eer je 100km/u op de teller hebt. Handig, toch? En het interactieve schermpje dat onderaan de snelheidswijzer van de American Muscle Car prijkt, weet nog meer dingen. Hoe lang je over een kwart-mijl hebt gedaan bijvoorbeeld. Of het omgekeerde van de acceleratie naar 100km/u; hoe lang het duurde eer je weer stilstond. Ook zijdelingse G-krachten worden gemeten. Benieuwd of het de verkoop vooruit helpt.