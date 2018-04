Linx Spirit is Spaanse peper

Door: BV

Hij lijkt wat op de KTM X-Bow, waarmee we helemaal niet gezegd willen hebben dat de Spanjaarden van Linx daar de mosterd hebben gehaald. Dit pluimgewicht van amper 640kg (dankzij een met composietmateriaal beklede lichtmetalen structuur) lijkt nog extremer te zijn dan de KTM. Die moet het immers stellen met een 2.0l turbomotor van Audi/ VW. Deze Linkx Spirit werkt met dubbel zo veel cilinders. Momenteel is er een 2.4l V8 die bestaat in een 400pk sterke atmosfersiche en een 650 paarden rijke geblazen variant. Er zit ook nog een drieliter met 480pk in de pijplijn. Het geweld wordt door een sequentieel bediende zesbak naar de achterwielen gestuurd. En de enige vorm van dosering is het gaspedaal. Deze purist moet van elektronica niet weten.

Linx maakt zich sterk dat de Spirit ook voor gebruik op de openbare weg gehomologeerd kan worden. Maar z'n roots liggen op het circuit. Excursies op omlopen zitten in de lift en dat hebben nu ook de Spanjaarden in de smiezen. De jongste jaren zag een hele hoop circuitspeelgoed het levenslicht. Vaak zijn die speeltjes aantrekkelijk geprijsd. Die vlieger gaat hier met een vanaf-prijs van € 160.000 (zonder belastingen) evenwel niet op. Toch denken de Spanjaarden vijftig Spirits te kunnen slijten.