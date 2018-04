Volvo V70 met R-saus

Door: BV

De Volvo V70R met z'n pittige vijfcilinder turbomotor en vierwielaandrijving is niet meer. Maar wie het uitzicht van dat model wel zag zitten, kan zich nu in de handen wrijven; Volvo heeft immers het R-Design pakket bedacht. Hij gaat niet sneller dan een andere V70, maar dikkere antirolstangen, een verlaagde sportophanging in breedgeschoeide 18-duimers zorgen wel voor een meer dynamisch weggedrag.

Het koetswerk krijgt wat dikkere accenten. De Maizena zijn een dakvleugel, een specifieke grille, metaalkleurige onderdelen (zoals de spiegelkuizen) en natuurlijk een R-Design-logo. Binnenin vinden we specifieke aangekleed zitmeubilair dat ook nog eens meer zijdelingse steun biedt. Het instrumentarium is voor de gelegenheid blauw verlicht. Specifieke sierlijsten maken de opsomming compleet.