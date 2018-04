De Tomaso (alweer) op de fles

Door: AUTO55

De Tomaso werd genoemd naar de Argentijnse bezieler Alejandro de Tomaso en zag het levenslicht in 1959 nabij Modena, de heimat van de Italiaanse sportwagen. Na enkele minder bekende creaties maakte de wereld in 1970 kennis met de Pantera, een heuse GT uitgerust met een 330pk-sterke 5.7l Cleveland-V8 van Ford origine die voor zijn tijd indrukwekkende prestaties kon voorleggen. De Pantera bleef meer dan 20 jaar in productie en werd door de jaren regelmatig bijgewerkt. Zelfs Elvis Presley kon zich eigenaar noemen, al kreeg die het op de duur op z'n heupen.

Het is niet de eerste keer dat de firma overkop gaat, in 2004 was het ook al eens prijs. Nog eens 5 jaar nadien kwam Gian Mario Rossignolo (ex-Fiat) met het juiste bedrag op de proppen om de De Tomaso-naam over te kopen. Drie nieuwe modellen stonden op de planing en het plaatje leek te kloppen. Tijdens het autosalon van Genève editie 2011 verbaasde de autobouwer vriend en vijand met een luxueuze berline, de Sport Luxury Sedan. Maar daar stopte het verhaal, want na maanden gepalaver en een mislukte deal met een Chinese koper gaat het licht nu (definitief) uit voor De Tomaso. Alweer...