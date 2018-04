Scorpion supersportwagen maakt zelf H2

Door: BV

Supersportwagen die zich op een alternatieve manier naar hun eerbiedwaardige topsnelheid katapulteren zijn ‘hot'. Er wordt bijna dagelijks een nieuw initiatief aangekondig. En vandaag is het de Scorpion van RMC (Ronn Motor Company). Voorlopig bestaat het model alleen in digitale vorm, maar het bedrijf heeft plannen voor een gelimiteerde productie. Jaja, dat zeggen ze allemaal...

De Scorpion onderscheidt zich van de massa omdat het model kiest voor een aandrijving op waterstof. Daardoor kon gekozen worden voor een normale verbrandingsmotor, in casu een 3,5l dikke V6 van fabrikant Honda. En de aandrijflijn is eveneens conventioneel, want het is een zesbak die het vermogen naar de achterwielen versluist. Dat pompstations die waterstof aanbieden nog zeldzamer zijn dan politici die mobiliteit ernstig willen aanpakken, is ditmaal geen belet. De Scorpion produceert z'n waterstof immers zelf. Het volstaat om gedistilleerd water in de tank te gieten, en daar is toch al makkelijker aan te komen. De H2 wordt door elektrolyse verkregen. Een eerder simpel proces, dat door Hydrorunner aangepast is voor gebruik in auto.

Een waterstofauto is niet geheel vrij van CO2, maar stoot doorgaans minder dan 10gr/km uit. Dat is zowat een tiende van wat de meest milieuvriendelijke wagens op conventionele brandstof nu laten optekenen. Over de prestaties van de Scorpion wordt nog met geen woord gerept. Daar gaat het ook niet om.