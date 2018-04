Toyota plug-in-hybride in 2010

Door: BV

oyota heeft meer licht geworpen op z'n hybrideplannen voor de toekomst. En die zien er als volgt uit; zowel Toyota als Lexus krijgen één extra hybridemodel, maar wanneer dat het geval zal zijn, is nog onduidelijk. Het gaat om hybrides die een elektromotor combineren met een benzinecentrale. De Prius blijft gebruik maken van een nimh-batterij, ook voor de volgende generatie. Nochtans start de motorgigant volgend jaar met de productie van Lithium-Ion-batterijen, in samenwerking met Panasonic. Die zullen gebruikt worden voor een elektrische wagen. Die zgn. plug-in-hybride, die je in het stopcontact kan steken, is eveneens bevestigd. Die zal in Japan, de VS en Europa leverbaar worden vanaf 2010. Het gaat dan waarschijnlijk om een beperkt aantal leasingwagens en (nog) niet om een vrije verkoop. Het bedrijf zet eveneens in op een nieuw type batterij. Die zou nog betere prestaties moeten bieden dan de Lithium-ion-batterijen die momenteel verkrijgbaar zijn. Over de gebruikte technologie of een voorziene productiedatum houdt Toyota de lippen evenwel stijf op elkaar.