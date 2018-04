Dacia Sandero vanaf € 7.950

Door: BV

D

acia gooide al grote ogen met de Logan en Logan MCV, die beiden in de eerste plaats prijskrakers zijn. Het prijsbewuste merk van de Renault-groep lanceert nu ook een derde telg; de Sandero. Die moet met z'n vijfdeurskoetswerk en minder Spartaans lijnenspel ook in onze regio's beter kunnen scoren. Volgende week geven we u alle details samen met onze eerste testbevindingen, maar nu kunnen we u al de prijs voorschotelen.De instapper wordt aangedreven door een 75pk sterke 1.4l benzinemotor. Die is er vanaf € 7.950. Een beter uitgeruste Ambiance is er voor € 8.750 en de Laureate is voor € 9.550 de duurste 1.4. Er is ook een 90pk sterke 1.6. Die is er evenwel niet in de basisuitvoering. De twee voornoemde versies komen op respectievelijk € 9.250 en € 10.050. Een 1.5dCi dieselmotor met vermogensversies met 70 en 85pk is voorzien voor 2009.