Renault introduceert 1.4 turbo met 130pk

et is al ver gekomen; de introductie van de nieuwste compacte motor van Renault is verpakt als... milieu-offensief. Een strategie die wellicht ingegeven is door de CO2-gekte van de jongste tijd. De turbomotor heeft immers een inhoud van 1.4l en levert toch 130pk en 190Nm koppel. Door die potige waarden kan het blok in de loop van 2009 de 136pk sterke atmosferische 2.0-liter in de Mégane en Scenic vervangen. En omdat hij kleiner is, verbruikt hij minder (bij deellast). Dus de CO2-uitstoot gaat erop achteruit en dat is goed voor het milieu. In vergelijking met de tweeliter stoot deze 1.4 TCE 16% minder gas uit. Renault gebruikte die strategie eerder bij de ontwikkeling van een 1.2l turbomotor en zal in de toekomst nog meer atmosferische benzinemotoren vervangen door kleinere turbomotoren. Het merk met de Ruit belooft meteen een versie met 160 à 180pk.