Voorlopig Auto van het Jaar-lijstje

Door: BV

De heren van de "Car of the Year"-verkiezing beginnen er dit jaar vroeg aan. De organisatie heeft al een lijst voorlopige kandidaten de wereld ingestuurd. Het zijn de modellen die nu reeds door de constructeurs zijn ingeschreven, maar waar tijdens een eerste selectie al grondig in zal worden geschrapt. Audi, Hyundai, Citroën en Renault sturen 2 modellen naar de verkiezing. Het gaat om respectievelijk de A4, Q5, H1 en i10, Berlingo, C5, Kangoo en Koleos. BMW doet het met de X6, Chevrolet met de HHR, Chrysler met de Grand Voyager, Dacia met de Sandero en Dodge met de Journey. De lijst omvat eveneens de Ford Kuga, Honda Accord, Jaguar XF, Jeep Cherokee, Lancia Delta, Mazda 6, Mercedes GLK, Mitsubishi Lancer, Opel Agila, Seat Ibiza, Skoda Superb en Subaru Forester.

De organisatie verwacht dat de lijst met deelnemers zal aangroeien tot 35 modellen bij de start van de competitie. Wij tippen alvast nog de Alfa Romeo MiTo, Volvo XC60 en Opel Insignia. De organisatie legt wel enkele beperkingen op. Op het ogenblik van de verkiezing moeten de modellen beschikbaar zijn in ten minste vijf Europese landen en de wagens moeten een geschat minimum verkoopsvolume van 5.000 stuks per jaar hanteren.

In de praktijk is de Car of the Year-organisatie vooral een gigantische marketingstunt, waarin de budgetten die aan de verwennerij van de betrokken journalisten (1 à 2 per land) gespendeerd worden, minstens even belangrijk zijn als de kwaliteiten van de auto's zelf. Maar laat dat vooral de pret niet drukken...