Lamborghini en Versace maken roadster

Door: BV

Eerder deelden Lamborghini en Versace al eens het bed. Van het Italiaanse volbloedmerk bestond er eerder al een gesloten versie van deze LP640 Roadster. Een stoeipartij die beide merken blijkbaar beviel.

De dakloze versie is technisch gelijk aan éénder welke andere LP640. Waar het om gaat zijn de uiterlijke verschillen. Van de specifieke koetswerkkleur tot het interieur dat met een Grieks motief getooid is. Of de motorafdekking die voor de gelegenheid helemaal doorzichtig is. En als klap op de vuurpijl, krijg je bij de bestelling van deze speciale uitgaven een hele resem Versace-accessoires cadeau. Het gaat om een handtas, bagagetassen, een lederen hoes voor de boorddocumenten, sleutelhanger en zelfs een petje. Het is allemaal uitgevoerd in fijn kalfsleer.