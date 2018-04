Dit is de Lotus Eagle!

Door: BV

Lotus onthult volgende week z'n nieuwste creatie op het Autosalon van Londen. Nu heeft het merk al het eerste beeld de wereld ingestuurd. Eerder moesten we het nog stellen met een nietszeggend plaagbeeld. De Eagle blijft trouw aan Lotus' gebruikelijke architectuur, maar mikt op een breder en meer kapitaalkrachtig publiek dan de Elise, Exige en Europa S die heden het modellenprogramma van de nicheconstructeur opmaken. Lotus wil met deze nieuwe tegl, die begin volgend jaar al bij de dealer staat, zelfs wat klanten van de Porsche 911 afsnoepen. Daarom is ook de aankleding minder elementair dan wat we van de Britten gewend zijn. Fabrikant Alpine werd onder de arm genomen om ervoor te zorgen dat de Eagle op vlak van geluidsinstallatie, navigatie en telefonie helemaal bij de tijd is.

Lotus ging voor de krachtbron aankloppen bij Toyota, dat ook al de 1.8l viercilinder voor de twee kleinste tweezitters van het merk levert. Ditmaal is het echter geen viercilinder, maar een heuse zespitter met 3,5l slagvolume. Goed voor 280pk. Het exacte gewicht van de 911-killer is nog niet bekend, maar Lotus belooft prestaties die Porsche alvast nerveus moeten maken. De top bedraagt 260km/u en de sprinttijd tot 100km/u moet onder 5 tellen blijven. Over de prijs wordt nog met geen woord gerept. En wie die 280pk nu al te mager vind, wacht beter nog even. Lotus plant behalve een dakloze variant ook nog een versie met een opgekitteld motorvermogen.