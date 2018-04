Lotus Eagle-project heet Evora (upd)

Door: BV

Lotus liet eerder al het eerste beeld van de Eagle op de wereld los. Onder projectnaam, zo blijkt nu. De eerste volledig nieuwe Lotus sinds de Elise in 1995 werd voorgesteld, heet Evora. Dat is vandaag in Londen op het Autosalon bekendgemaakt.

De Evora is een 2+2 die wordt aangedreven door een centraal achter het passagierscompartiment gemonteerde 3,5l V6. Die is van Toyota-origine maar door Lotus opgekitteld tot 280pk. Ruim voldoende, zo klinkt het, voor een leeggewicht van amper 1350kg. De Evora moet vooral verfijnder zijn dan z'n kleine broertjes. En ruimer. Lotus zegt dat zelfs 99% van de (grote) Amerikaanse mannen achter het stuurwiel kunnen plaatsnemen. Dat was ooit anders.

De Evora moet in de eerste plaats nieuwe markten aanboren. Hij moet m.a.w. klanten aanspreken die zich voorheen niet in een Lotus zagen rondrijden. En het zal alvast niet bij deze gesloten versie blijven. De Britten maken er nu al geen geheim meer van dat ze ook een dakloze variant gaan bouwen. Een massaproduct kan de Evora niet worden; het bedrijf heeft hooguit capaciteit voor 2.000 stuks op jaarbasis.

Lotus heeft het over ‘fenomenale' prestaties, maar geeft nog geen cijfers vrij. Wie er gerust in is, kan nu al z'n Britse 2+2 bestellen. De eerste exemplaren zullen in de lente van volgend jaar de fabriek verlaten.