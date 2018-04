ADAC vernielt Audi Q7 met Fiat 500

Door: BV

De Duitse Automobielclub ADAC pakt graag uit met wat iedereen eigenlijk al wist. Zo ‘ontdekte' de Club in het verleden al dat het een slecht idee is de Elandtest met een Land Rover Defender uit te voeren en dat het evenmin aangenaam is om met een (openliggende) compacte cabrio een koprol te maken. En kijk, de Duitsers hebben weer een open deur gevonden om in te trappen.Ditmaal heeft de organisatie besloten om een Fiat 500 te laten inrijden op een Audi Q7. En raadt eens? Het is niet zo leuk om in het 500tje te zitten.

De test is uitgevoerd volgens EuroNCAP-normen. Dat betekent dat beide voertuigen elkaar aanrijden met een snelheid van 54km/u en dat de motorkap van de 500 voor de helft met die van de Q7 overlapt. De 500 is onder meer dankzij een knie-airbag voor de bestuurder één van de veiligste kleintjes op de markt, met een EuroNCAP-score van vijf sterren. Toch zijn de krachten die de crashtest-dummie moest verwerken van een levensbedreigende aard. ADAC wijst daarvoor met de vinger naar de Q7, en naar grote SUVs in het algemeen. Die zijn onvoldoende aangepast voor dergelijke ongelukken en absorberen nauwelijks inpactenergie. De ADAC pleit dan ook voor grotere schokabsorberende zones die tegelijk zachter. Soepeler kreukelzones zouden natuurlijk weer nefast zijn als de Q7 met harde objecten in aanraking komt, maar dat is wellicht iets voor een volgende proef.