Porsche 997 Targa opgefrist

Door: BV

Als Porsche een opfrisbeurt voorziet voor de 997 dan volgt uiteraard elke versie. De coupé en de cabrio kregen we eerder al te zien, nu is ook de opgefriste Targa klaar. De blikvanger van het model is het liefst 1,54m grote glazen schuifdak. Als de bestuurder de haren (een beetje) in de wind wil, neemt dat plaats aan de binnenzijde voor de achterruit. Die kan je dan niet meer openen, wat wel lukt als je het dak dichthoudt.

Porsche keilde een tweewielaangedreven Targa al bij de vorige generatiewissel uit het programma. Deze luchtige variant laat zich dus steeds op de vier wielen aandrijven, als Targa 4 of Targa 4S. De basisversie wordt aangedreven door de 3,6l zescilinder boxercentrale, terwijl de S-variant een zuigerverplaatsing van 3,8l heeft. Motorische upgrades maken het eerste model 345pk sterk en 284km/u snel. De Targa 4S houdt 385pk achter de hand en haalt 297km/u. Standaard moet je met een pookje één van de zes versnellingen kiezen. De nieuwe PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling en 7 gangwissels is optioneel. Handgeschakeld reppen de modellen zich in respectievelijk 5,2 en 4,9 tellen naar 100km/u. Met de PDK-versnellingsbak kan het nog 2 tienden sneller.

De uiterlijke aanpassingen omvatten de gebruikelijke facelift-items. Nieuwe kleurtjes, velgen en bumpers en natuurlijk aangepaste lichtunits. Vooral achteraan vallen de aanpassingen op, want de reflectorband tussen beide achterlichtblokken is terug van weggeweest. De zilverkleurige sierlijst bovenaan de ruitomlijsting blijft een specifiek kenmerk van de Targa.