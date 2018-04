Volkswagen wipt over Ford

Door: BV

H

oge brandstofprijzen en een terugvallende groei (nog steeds niet te verwarren met een daling) van de economie spelen de autoconstructeurs parten. In Europa dook de verkoop al fiks lager, behalve in ons land, en in de VS zou de maand juli volgens onderzoeksbureau J.D. Power wel eens de zwakste zomermaand sinds 1992 kunnen worden. Het gerenommeerde orgaan zegt ook dat het dit jaar die trend alleen bestendigd ziet. In de VS baart dat groepen als GM grote zorgen, vooral omdat hun klassiek naar Amerikaanse smaak (benzineslokkend) gamma de grootste klappen krijgt. Maar ook Toyota, dat met GM vecht voor de positie van grootste autoconstructeur, moest z'n doelstelling eerder dit jaar al met 300.000 stuks bijstellen. Volkswagen doet het wél goed. Het merk verkocht tijdens de eerste jaarhelft 3,31 miljoen wagens. Bij Ford daalde de afzet met 11% (geheel te wijten aan de Amerikaanse markt, want in Europa doet Ford het nog wel goed). Het Blauwe ovaal tikt af op 3,09 miljoen stuks. VW wipt dus over de oude reus en hoort voor het eerst tot 's werelds grootste 3.