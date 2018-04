Belgische automarkt houdt stand

Door: BV

In de Belgische autosector werd met argusogen uitgekeken naar de inschrijvingscijfers van juli. De West-Europese automarkt krimpt dit jaar gevoelig ineen, maar in ons land werd nog een stijging genoteerd. En ons land blijkt goed stand te houden. Met 39.242 inschrijvingen van nieuwe wagens gaat ons land amper 0,9% achteruit in vergelijking met dezelfde periode in 2007. Als we de eerste 7 maanden van 2008 vergelijken met dezelfde periode in 2007, scoort dit jaar nog 6,27% hoger. Renault en Peugeot leverden elk nog meer dan 4.000 wagens af; 4.182 en 4.066 om precies te zijn. Volkswagen wist met 3.425 stuks amper 6 wagens meer te registreren dan Citroën dat zich afgelopen maand een vierde stek toeëigende. Ford maakt ten koste van Opel de top vijf compleet met een score van 2.886 stuks.

De inschrijvingen van lichte bedrijfswagens blijft stabiel (-0,24%), de vrachtwagens tot 16 ton MTM leveren 12,64% in en de vrachtwagens van meer dan 16 ton MTM gaan 7,03% vooruit. De autobussen kenden van hun kant een sterke daling; in vergelijking met juli 2007 ging er 37,6% af.

De motorfietsen winnen ook nog steeds aan populariteit. In juli kende de markt een stijging van 11,26%, die ongetwijfeld deels te danken is aan het mooie weer. Door die plotse groeistoot breken de gecumuleerde cijfers voor 2008 ook door het record van 2007.