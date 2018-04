Dit is de nieuwe VW Golf!

Door: BV

Woensdag krijgt u van ons alle details over de nieuwe VW Golf. Dan wordt de informatie over de zesde generatie van het middenklasse-icoon officieel vrijgegeven. Maar de eerste beelden zijn inmiddels via officieuze weg op het net terechtgekomen.

Wie op een verrassing zat te hopen, komt bedrogen uit. De zesde generatie is een logische evolutie van het huidige model. Uiteraard kan de Golf niet nalaten een beetje te groeien. Daarbij werd vooral de breedte en de lengte geviseerd.

De uittredende Golf V kreeg aan het eind van z'n carrière nog een hele zwik nieuwe motoren en transmissies onder de kap. Daarbij denken we vooral aan enkel of dubbel (compressor én turbo) geblazen 1.4l viercilinder benzinemotoren en de DSG-versnellingsbak die op een zevende verhouding werd getrakteerd. Grote verassingen worden er dus niet verwacht. Naar alle waarschijnlijk moeten ook de dieselrijders zich tevreden stellen met de reeds gekende versies van de 1.9 en 2.0 TDI. Een fiscaal vriendelijke en modernere 1.6 common-rail viercilinder diesel komt volgend jaar.