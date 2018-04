Lotus Omnivore lust alles

Door: BV

D

e ingenieurs bij Lotus hebben zich gestort op de ontwikkeling van een motor die op nagenoeg elk type brandstof kan rijden. Dat project komt overigens niet zomaar uit de lucht gevallen. Eerder stelde het bedrijf al de Exige 270E Tri-fuel voor. Die kon lopen op een drie vooraf bepaalde brandstoftypes. Nu werkt het bedrijf aan een ééncilindermotor die op elk type benzine, biobrandstof van de tweede en derde generatie of alcohol en ethanol-gebaseerde brandstof kan lopen. Als het kan verbranden, kan de Omnivore erop rijden. En een mengeling van verschillende soorten mag ook. Het project dient in de eerste plaats om kennis te vergaren over de complexiteit van de verbrandingsprocessen. Een noodzaak, klinkt het bij Lotus, om in de toekomst een vlotte omschakeling van fossiele naar synthetische brandstoffen te verzekeren. Concrete toepassingen zijn er niet, maar het project wordt in de autosector wel met argusogen gevolgd. Onder meer Jaguar heeft al z'n interesse getoond.