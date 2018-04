Cool: Lotus Concept Ice Vehicle

Door: BV

Bij Lotus kan de pret dezer dagen niet op. De piepkleine autoconstructeur weet bijna dagelijks in het nieuws te komen. Ditmaal doen ze dat niet met een auto, maar met de CIV. Dat staat voor Concept Ice Vehicle, en dat is niet gelogen. Het is een éénzitter die door een propeller wordt aangedreven. Het gevaarte is 4,5m breed en exact even lang. Het rust op drie grote ski's die elk voorzien zijn van een onafhankelijke ophanging. Lotus heeft de machine ontworpen met een expeditie naar de polen in het achterhoofd. Het is een verkenningsvoertuig dat moet kijken of de kust veilig is voor twee zwaardere transportvoertuigen.

De CIV kan een behoorlijke snelheid ontwikkelen, al ontbreekt een exact cijfer. In elk geval gaat hij hard genoeg om zichzelf in de problemen te brengen als blijkt dat het ijs kloven vertoont of opeens ophoudt. In de neus zit daarom een speciale ijs-penetrerende radar. Kwestie van onaangename verrassingen te vermijden. Door gebruik te maken van lichtgewicht materialen is de CIV ook licht genoeg om door één persoon over hindernissen te worden getrokken. De flap die onder de cabine hangt is een ijsrem. Als de propeller alleen onvoldoende blijkt om tot stilstand te komen dan doet die het wel.