Chevrolet Volt weer dichter bij productie

n oktober onthult General Motors de Chevrolet Volt. De auto waarvan gezegd wordt dat hij General Motors van de ondergang moet en kan redden. Het zou de eerste volelektrische auto worden die op grote schaal geproduceerd wordt. En GM is zich al aan het opwarmen voor de lancering. Na het prototype (voorgesteld op het Autosalon van Detroit in 2007) en schetsen van het productiemodel, hebben we hier de eerste twee plaagbeelden van de productieversie. Veel valt daaruit nog niet af te leiden, maar zoals verwacht zijn de hoekige lijnen van het showexemplaar al wat getemperd. Niet alleen omdat die lijn lichter verteerbaar zal zijn, maar ook omdat hoeken slechts zijn voor de luchtweerstand.