Chevrolet onthult Cruze in Parijs

Door: BV

Chevrolet heeft de eerste informatie en beelden van de compleet nieuwe Cruze vrijgegeven. Die sedan beleeft in oktober z'n wereldpremière op het Autosalon van Parijs en komt volgend jaar in Europa op de markt. Het model staat op het platform dat ook voor de toekomstige Opel Astra-generatie gebruikt zal worden en moet de Nubira naar de geschiedenisboeken verwijzen.

De Nubira kan je bezwaarlijk spannend noemen, maar Chevrolet wil het met de Cruze over een andere boeg gooien. Door z'n gebogen daklijn, schuin opgestelde voorruit en korte kont krijgt de sedan een coupé-achtige uitstraling. De neus krijgt een grille uit twee delen en grote koplamphuizen die in speervorm in de flanken en de gebolde motorkap doorlopen.

Chevrolet belooft ook beterschap aan de binnenzijde. Het heeft gebruik gemaakt van korrelige oppervlakken, zacht aanvoelende materialen en een matte afwerking van de deurpanelen. Dat versterkt de kwaliteitsindruk, zo klinkt het.

De Cruze wordt een nieuw wereldwijd product van het merk, met motoren die op de smaak van de markt zijn afgestemd. In Europa zal het model geïntroduceerd worden met een 1.6l en 1.8l benzinemotor die respectievelijk 112 en 140pk sterk zijn. Dieselen kan ook, met een nieuwe tweeliter turbodiesel die 150pk en 320Nm achter de hand houdt. Standaard worden de centrales gekoppeld aan een handbediende vijfbak. De diesel wordt ook leverbaar met een zestrapsautomaat. Een kleine dieselcentrale, die écht in de smaak zou vallen op het Oude Continent, is er vooralsnog niet. Voor een prijskaartje is het nog te vroeg. Chevrolet zegt evenwel trouw te zullen blijven aan z'n strategie. Het wil de nieuwe sedan op de markt brengen tegen een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding.