Belgische automarkt groeit weer

Door: BV

België weet zich voorlopig nog steeds te onttrekken aan de maleise in de Europese autosector. In heel wat West-Europese landen zijn de verkopen tijdens het tweede en derde kwartaal gekrompen, maar in ons land blijven deze op recordniveau. Volgens vakorganisatie Febiac stevenen we af op een topjaar. De verwachtingen voor volgend jaar zijn evenwel minder rooskleurig. Een vertraging van de europese groei, de problemen op de financiële markten en een daling van het vertrouwen van zowel ondernemers als klanten zal dan z'n tol eisen, klinkt het bij de overkoepelende vereniging.

In september stopte de teller nieuw ingeschreven voertuigen op 37.838 voertuigen. Dat is een 3,35% boven het cijfer van september vorig jaar. De gecumuleerde cijfers voor het ganse jaar laten een voorsprong van 5,3% op 2007 zien. De top vijf bij de automerken bestond afgelopen maand uit Volkswagen, Opel, Citroën, Ford en Peugeot met respectievelijk 3.979, 3.721, 3.183, 3.128 en 3.039 stuks.

Ook de inschrijvingen van de lichte bedrijfsvoertuigen zijn de voorbije maand gestegen met 5,89 %. Terwijl we bij de samengetelde cijfers van 2008 een lichte daling (-0,46%) constateren. De vrachtwagens tot 16 ton maximaal toegelaten massa doen het een heel stuk minder goed: -14,93% voor de voorbije maand september en -13,5% voor de voorbije negen maanden samen van 2008. De zware trucks van hun kant kenden dan weer een heel goede maand september (+13,33%) en zien ook hun totaal aantal nieuwe inschrijvingen flink toenemen. Dit jaar werden in totaal bijna 8.000 nieuwe trucks en trekkers van meer dan 16 ton MTM ingeschreven, dat is 5,48% boven de cijfers van verleden jaar. De motormarkt zit op recordkoers met 14,74% meer inschrijvingen tijdens de voorbije maand september en komen nu al op een totaal van 26.660 inschrijvingen.