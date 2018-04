Maybach blijft, zegt Zetsche

Door: BV

Maybach lijkt op een dood spoor te zitten. Afgelopen jaar bouwde Mercedes' über-merk niet meer dan 145 wagens. En het merk heeft de jongste tijd weinig meer laten zien dat wat variaties op bestaande modellen (zoals een sportieve telg, of de exclusieve Landaulet). Er werd zelfs niet meer gespeculeerd over de toekomst van Maybach. Maar Mercedes-topman Dieter Zetsche, zegt nu dat het merk blijft en dat de toekomst van de oversized S-Klasse niet ter discussie staat. Maybach is een waardige concurrent voor Rolls-Royce en Bentley, klinkt het. Zelfs de rendabiliteit is geen probleem. "Het merk is niet verlieslatend". Bovendien opereert Maybach in een segment dat nagenoeg ongevoelig zou zijn voor economische schommelingen. Maybach verwacht dan ook dat de verkoop op peil blijft, crisis of niet.