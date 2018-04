Dodge Viper SRT-10

Door: BV

orig jaar al werd de Dodge Viper vernieuwd, maar omdat het model binnenkort ook naar Europa komt, worden we daaraan nog even uitgebreid herinnerd. Tegelijk stelt Daimler-Chrysler enkele kleine nieuwigheden voor 2004 voor. De herziene Viper onderscheidt zich van de eerste modeljaren door een imposante voorspoiler met diep ingesneden zijpanelen, een lagere snuit, andere lichtunits en een bolle koffer. Voor het koetswerk wordt gebruik gemaakt van nieuwe materialen, waaronder met hars geïnjecteerde en gespuitgiete composietpanelen voor het voorruit- en motorkader, de achterpanelen, de bumper vooraan, deuren, motorkapij Een stoffen kap met centrale sluiting maken van de SRT-10 een convertible.

Onder de kap vooraan zit een aluminium V10-motor met een inhoud van 8277cc. Die is goed voor 506pk en 712Nm koppel. Maar liefst 90% van het koppel is constant beschikbaar tussen 1.500 en 5.600t/min. De Viper heeft een volledig onafhankelijke wielophanging voor de vier wielen. De armen, scharnieren en schokdempers zijn uitgevoerd in aluminium. Achteraan zit een Dana 44-4 Hydra-Lok differentieel met antislipregeling en torsie-as. De krachten worden op het wegdek overgebracht middels 18-duims lichtmetaal vooraan en 19-duims lichtmetaal achteraan. De velgen zijn telkens voorzien van Michelin ZP-banden (zero pressure).Vaste Brembo remzadels (44/40 vooraan, 42/38 achteraan) met vier tegenoverliggende zuigers en 14-duim rotors moeten een adequate vertraging garanderen.

In afwachting van een definitieve homologatie voor de Europese markten, heeft Viper voorlopige prestaties bekendgemaakt. De spurt naar 100km/u zou moeten kunnen in minder dan 4 seconden. Er wordt gegokt op een topsnelheid van 306km/u terwijl de krachtige remmen ervoor zouden moeten zorgen dat de Viper van 0 naar 160km/u en weer naar 0 kan in niet eens 13 seconden.

Voor 2004 is de Viper verkrijgbaar in Viper rood, Viper zwart en Viper lichte zilveren metaalglans. De remzadels zijn steeds rood gespoten en dat is nieuw.