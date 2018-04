VW aangepord tot SP2-revival

Door: BV

Retro is nog steeds helemaal hot. En de Braziliaanse ontwerper Marcelo Rosa vindt dat het tijd is om VW's SP2 te reanimeren. Hij heeft alvast een moderne interpretatie ontwikkeld. De SP2 werd van begin tot halverwege de jaren zeventig in Zuid-Amerika gebouwd voor de Zuid-Amerikaanse markt. De ‘SP' in de typebenaming staat dan ook voor Sao Paulo. De tweezitter maakte gebruik van nogal wat VW Kever-techniek, zoals een luchtgekoelde boxermotor met amper 65pk. VW heeft er hooguit 10.000 gebouwd, en slechts een handvol daarvan vond een eigenaar op Europese bodem.