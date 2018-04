Opel Agila nu ook met automaat

Door: BV

Opel's kleinste, de Agila, is er vanaf heden ook met een automaat. De 3,73m lange stadsrakker die de vrucht is van een samenwerking met Suzuki krijgt een viertrapsautomaat van het conventionele type (met koppelomvormer). De gangwissel wordt steeds gecombineerd met de 1.2l benzinemotor met 86pk. De Agila 1.2 Automaat is tot een top van 170km/u in staat, laat een verbruiksgemiddelde van 5,9l/100km optekenen en stoot elke kilometer 142 gram CO2 uit.