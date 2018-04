VW's kleine sportauto nog niet klaar

Door: BV

Al in 2005 toonde VW met de compacte Ecoracer; een kleine en polyvalente sportwagen die door een dieselcentrale werd aangedreven. Aan een kleine sportieveling van het merk wordt intussen gewerkt. Op het Autosalon van Los Angeles, dat op 19 november de deuren opent, hoorde het model -als concept car- te debuteren. Dat lijkt VW niet voor mekaar te krijgen, en dus is de première (voorlopig) verschoven naar de Detroit Autoshow die begin januari plaatsvindt. De compacte tweezitter komt overigens ten vroegste in 2011 in de showroom. Bij concerngenoot Audi gaat inmiddels het nieuws dat dezelfde basis wel eens gebruikt zou kunnen worden voor een TT-opvolger. Die zou dan ook over een middenmotor beschikken en van de TT eindelijk een volbloed sportieveling maken. De door VW uitgedokterde structuur zou voldoende flexibel zijn om de twee sportwagen een verschillend uiterlijk te geven. De Audi, die voorlopig R3 is gedoopt, zou tot 280pk sterk zijn. De VW moet lager aftikken.