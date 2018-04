Renault komt met drie elektrische auto's

Door: BV

Renault wil tijdens de Olympische spelen van 2012 in Londen uitpakken met niet één, maar drie operationele elektrische auto's. Het eerste exemplaar zal een elektrische Kangoo zijn. Een tweede model zal gebaseerd zijn op de nieuwe Mégane. Een derde model zou op een compleet nieuw platform staan dat niet met een andere modellijn wordt gedeeld. Het gaat om een vijfzitter met compacte (stads-)afmetingen.

Renault schat het rijbereik van z'n elektrische voertuigen momenteel op zo'n 160km. De voertuigen zouden 's nachts opgeladen kunnen worden via het normale stroomnet. De constructeur wil, bij wijze van testcase, in Londen een reeks snellaadpunten voorzien. Daar zouden de auto's hun batterij in een mum van tijd kunnen bijladen. Een alternatief bestaat uit stations waar op 5 minuten tijd de lege accu voor een volle gewisseld kan worden. De elektrische Renault's krijgen een navigatiesysteem aan boord waarop alle laad- of wisselpunten terug te vinden zijn.