Smart fortwo door Hermes

Door: BV

Modehuis Hermes, dat z'n euro's vooral binnenrijft met handtassen en andere stijlvolle accessoires, heeft ook een zwak voor de automobiel. Het bedrijf sloeg onlangs nog de handen in elkaar voor een speciale editie van de Bugatti Veyron. Ditmaal stelt het zich wat bescheidener op; ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de smart fortwo heeft het dat model (zowel de coupé als de cabrio) in een speciale outfit gestoken. Het model is leverbaar in door Hermes gekozen koetswerktinten en krijgt een specifiek interieur in zacht leder. Koopjesjagers onthouden zich beter; zoals steeds hangt aan de Hermes een pittig prijskaartje.