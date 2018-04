Nieuwe milieuvriendelijke Toyota Auris

Door: BV

Toyota heeft een nieuwe motor voor de Auris klaar. Het gaat om een viercilinderblok met een inhoud van 1,33l, een vermogen van 101pk en een maximaal koppel van 132Nm. Het blok vervangt de huidige 1.4l benzinemotor, die marginaal slechter presteert. Toyota heeft gekozen voor een smalle, hoge motor om maximaal gewicht te kunnen besparen. De eenheid weegt dan ook 13kg minder dan de uittredende 1.4l en heeft een gewicht dat veeleer strookt met 1.0l driecilindermotoren. Dat is van belang omdat op die manier aan brandstofbesparing kan gedaan worden.

Toyota introduceert in één adem de Optimal Drive technology. Dat betekent dat de aandrijflijn geoptimaliseerd is. Iets wat voor alle toekomstige Toyota's het geval zal zijn, zo klinkt het bij de constructeur. Deze eerste motorversie, die we ook in de iQ zullen terugzien bijt de spits af. Het meest in het oog springende element van deze Optimal Drive-technologie is de start/stop-technologie. Die legt de motor bij stilstand automatisch stil, en start de centrale weer op zodra de bestuurder aanstalten maakt om te vertrekken. De Auris 1.3 krijgt daarbovenop de beschikking over een handbediende zesbak. Alle maatregelen samen moeten een verbruiksbesparing van zo'n 17% opleveren, aldus Toyota. De CO2-afgifte voor deze Auris over de gemengde cyclus bedraagt 135gr/km.