GM overweegt verkoop van (o.m.) Saab

Door: BV

General Motors overweegt draconische maatregelen om z'n verliezen te beperken. Zonder maatregelen stevenen niet alleen GM, maar ook Ford en Chrysler op een faillisement af. De Amerikaanse overheid overweegt een reddingsfonds, maar het weigerde eerder al tussen te komen omdat het onvoldoende inspanningsgaranties kreeg van de autoconstructeurs. GM, dat zonder overheidssteun nog dit jaar zonder werkingsmiddelen komt te zitten, onderzoekt daarom de verkoop van enkele merken. Hummer staat al een tijdje in de etalage, maar daar zou het niet bij blijven.

Om in de gunst van het Amerikaanse congress te komen en een groot deel van de voorgespiegelde 25 miljard dollar goedkope overheidsleningen in de wacht te slepen, bekijkt General Motors de verkoop van de merken Saturn, Saab en Pontiac. GM heeft in de VS ruim 1.000 Pontiac-verdelers, 400 Saturn-verkooppunten en een kleine 100 Saab-garages. Pontiac bestaat sinds 1926, het jongerenmerk Saturn werd in 1985 opgericht en GM deed z'n eerste investering in Saab in 1990 en heeft de volledige controle sinds 2000. De Amerikaanse verkopen van Pontiac zakten dit jaar al 21%, Saturn zit 19% in het rood en Saab verkoopt in de VS zelfs 31% minder. General Motors wenst geen commentaar te geven op 'speculaties in de media', maar het noemt Saab in een korte mededeling een 'belangrijk deel van General Motors Europe'.