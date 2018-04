Saab en Volvo vragen geld

Door: BV

General Motors, Chrysler en Ford zitten in slechte papieren. Dat betekent dat het in Europa slechte tijden zijn voor Saab en Opel -beiden van GM- en Volvo -van Ford-. Opel klopte eerder al bij de Duitse regering aan om steun, en Saab van Volvo hebben zopas aan de Zweedse overheid een tussenkomst gevraagd. Exacte bedragen zijn evenwel niet bekendgemaakt. In de VS beslist het congress ten vroegste op 8 december of het 25 miljard dollar voor de ‘Big Three' vrijmaakt. Eerder kregen de grote autoconcerns een ‘njet' omdat de overheid onvoldoende garanties kreeg. Vorige week lekte dan weer uit dat GM om in de gunst van de overheid te komen niet alleen Hummer (dat al een tijdje te koop staat), maar ook Saab, Saturn en Pontiac in de etalage wil zetten.