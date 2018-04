Ford werkt aan nieuw wereld-design

Door: BV

In tegenstelling tot (onder meer) Porsche, zal Ford wél met nieuws afzakken naar het Autosalon van Detroit. Het bedrijf werkt aan een nieuwe designrichting die wereldwijd op alle nieuwe modellen zal geïmplementeerd worden. Momenteel doen de verschillende afdelingen van het merk min of meer waar ze zin in hebben. De nieuwe vormgeving zal gebaseerd zijn op door Ford of Europe ontwikkelde ‘Kinetic Design'. Ford-hoofddesigner J Mays zegt dat het niet gaat om een heel nieuwe richting, maar om een evolutie van die vormtaal.

De frise stijl moet een moderniseringsgolf in het Amerikaanse Ford-gamma inluiden, terwijl meer producten met slechts minimale aanpassingen wereldwijd in de verkoop moeten kunnen. Dat levert uiteraard een aanzienlijke besparing op. Ford past die wereldwijde strategie momenteel al toe op de nieuwe Fiësta. Het eerste productiemodel dat van deze vormgeving gebruik zal maken is nog meer dan een jaar van introductie af. Wellicht toont Ford in Detroit een opwarmertje.