Facelift voor familie-Golf (Plus)

Door: BV

De Golf plus is nog gebaseerd op de vijfde Golf-generatie. En van de populaire middenklasser werd eerder dit jaar de zesde uitgave gelanceerd. Het was dus tijd om de familie-Golf even bij de tijd te brengen. De neus wordt voortaan bij de recentste Golf-editie geleend. De makeover omvat een aangepaste motorkap, grille, lichtunits en bumper. Achteraan komt het model er met enkel een nieuwe achterbumper vanaf, terwijl bovenaan de dakrails nieuw zijn. Een opfrisbeurt is evenmin compleet zonder nieuwe velgen en koetswerktinten.

Aan de binnenzijde omvat een moderniseringsbeurt traditioneel nieuwe bekledingsopties, maar ditmaal werden ook de middenconsole, de boordplank en het instrumentarium uit de nieuwe Golf getransplanteerd. Onder de kap is het grootste nieuws het verdwijnen van de TDI's met pompinjectoren. Dieselen kan met 90, 100, 105 en 140pk uit het tweeliter common-rail-blok van de constructeur. Alle varianten voldoen aan de Euro 5-emissienormen. Het nieuwe model debuteert deze week op het Autosalon van Bologna en wordt leverbaar vanaf maart volgend jaar.