Hyundai i20 altijd met ESP

Door: BV

Hyundai lost de Getz af door de nieuwe i20. Het model moet de degens kruisen in het felbevochten B-segment, maar het krijgt een uitgebreid wapenarsenaal mee. De compacte vijfzitter vindt onder meer de VW Polo, fonkelnieuwe Ford Fiësta, Fiat Punto, Renault Clio, Toyota Yaris en Peugeot 207 op z'n pad, maar steekt hen alvast op vlak van veiligheidsuitrusting allen naar de kroon.

De i20 krijgt standaard niet alleen ABS met remkrachtverdeler en zes airbags. Het model is eveneens uitgerust met gordelverklikkers voor alle zitplaatsen, gordelspanners en actieve hoofdsteunen. Het pièce de résistance is evenwel de stabiliteitscontrole. Die is standaard, ongeacht het uitrustingsniveau en dat doet geen van voornoemde concurrenten de Koreaan na.