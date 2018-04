Range Rover is 4x4 van het Jaar

Door: BV

De eindejaarsperiode is traditioneel die van de verkiezingen. We weten al dat de Opel Insignia door de Europese automobielpers verkozen is tot Auto van het Jaar. De 4x4's van het jaar worden in ons land door de automobielpers verkozen in een organisatie van het blad 4x4 Plus. 35 Specialisten voelden niet minder dan 26 wagens aan de tand, verdeeld over drie categoriën; 4x4's, SUVs en Pickups.

Terreinwagenspecialist Land Rover wint met de vernieuwde Range Rover met TV8 dieselmotor de titel van 4x4 van het jaar. Hij verdiende 808 punten op 1000. De Mercedes GL Offroad (een optiepakket) haalde 799 punten. De Discovery 3, die in 2005 nog met de titel ging lopen, behaalt nog steeds een puike derde stek met 765 punten.

In het SUV-segment was het drummen. Afgelopen jaar telde het segment niet minder dan 8 nieuwkomers, maar het is de nieuwe Volvo XC60 die op het meeste bijval kon rekenen. Het model rijft met 766 punten de titel "SUV van het Jaar" binnen. De Mercedes ML heeft één puntje minder en Subaru's Forester weet zich dankzij z'n nieuwe tweeliter boxer dieselmotor op het laagste ereschavot te manoeuvreren. Ook hier is op het verschil een haar te klieven; het model scoorde 764 punten.

Bij de pickups viel er minder nieuws te rapen. Het is uiteindelijk de herwerkte Mazda BT-50 die het pleit wint (719 punten). Toyota's Hilux -de winnaar van vorig jaar- is goed voor 716 punten en de Nissan Navara die de afgelopen twee jaar de tweede stek bezette, zakt één ereplaats met 684 punten.