Volvo plaagt voor S60 concept

Door: BV

Volvo is zich aan het opwarmen voor de volgende S60-generatie. Op de L.A. Autoshow presenteert het merk een concept car die daar de voorbode van is. Vandaag gaf het merk daarvan een opwarmer vrij. Die heeft het over de innovatieve middentunnel van het showexemplaar. Die is immers bekleed met een 1,6m lange doorzichtige balk, uitgevoerd in kristal. Het handwerk is van de hand van de gerennomeerde Zweedse kristalproducent Orrefors. Volgens traditioneel gebruik worden de mallen voor het kristal met de hand gemaakt van dikke planken hout van de elzenboom. Na het gieten wordt het glas zorgvuldig gepolijst, voor een kristalheldere schittering als eindresultaat.

De middentunnel lijkt boven de middenconsole te zweven, maar ze rust uiteraard op rubberen steuntje. Door onzichtbaar weggewerkte lampjes in te schakelen kan de bestuurder de console naar eigen inzicht een glinsterende gloed geven.