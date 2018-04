Eerste schets nieuwe Volvo S60

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit zal Volvo een eerste blik gunnen op de opvolger van de huidige S60. Geen productiemodel, daarvoor is het nog te vroeg. De tweede S60-generatie wordt pas in het voorjaar van 2010 verwacht. Wel een concept car die een duidelijk idee geeft van hoe de nieuwe S60 eruit zal zien. Volvo wist eerder al te melden dat het showexemplaar een middenconsole krijgt in Zweeds kristal van de vermaarde Orrefors-fabriek. Nu worden de eerste details over het lijnenspel onthuld.

Volvo kiest voor een ranke coupéachtige daklijn. Dat is een trend. Ze wordt vergezeld van een compleet nieuwe schouderpartij. Die bestaat uit een zachte, dubbel golvende lijn die loopt vanaf de koplampen tot aan de achterlichten. Volgens Volvo is het geheel geïnspireerd op de Zweedse kust, maar dat is maar een uitleg natuurlijk. Het merk belooft alvast het dynamisch uiterlijk ook in de rijeigenschappen waar te maken...