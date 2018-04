Nieuwe Toyota Avensis vanaf € 21.330

Door: BV

Toyota heeft de Belgische prijzen van de nieuwe Avensis bekendgemaakt. De sedan staat in de catalogus vanaf € 21.330. Dat is de prijs voor de berline 1.6 benzine met 132pk. De 1.8 benzine met 143pk wisselt voor minstens € 24.360 van eigenaar. Een tweeliter viercilinder rondt het benzine-aanbod af. Die centrale met 152pk kost meteen € 31.390 maar is enkel leverbaar in het hoogste uitrustingsniveau.

Dieselen kan vanaf € 25.330 met de 2.0 dieselcentrale met 126pk. De 2,2l grote variant met 150pk is er vanaf € 28.690 en de 177pk-versie van dezelfde motor moet Toyota minstens € 34.180 opleveren. De break kost -afhankelijk van motor en uitrusting- tussen € 970 en € 1200 extra.